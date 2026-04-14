Une nuit exceptionnelle à découvrir librement, Musée Joffre, Rivesaltes

Une nuit exceptionnelle à découvrir librement Samedi 23 mai, 20h30 Musée Joffre Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Cette année encore, le Musée – Maison Natale du Maréchal Joffre participe à le Nuit Europénne des Musées.

La visite est libre et gratuite.

Nous vous attendons.

Musée Joffre 11 Rue Maréchal Joffre, 66600 Rivesaltes, France Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie 0468640404 https://museejoffre.fr Dès la mort de Joffre en 1931, il est question de créer un musée dans sa maison natale.

Le musée ouvre en 1984 et présente le mobilier du bureau où le maréchal Joffre a écrit ses mémoires alors qu’il habitait avenue de Lamballe à Paris, ainsi que de nombreux objets personnels.

Cette année encore, le Musée – Maison Natale du Maréchal Joffre participe à le Nuit Europénne des Musées.

©musée Joffre