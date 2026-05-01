SOIRÉE OENOLOGIQUE TAPAS & VIN AU DOMAINE CAZES Rivesaltes
SOIRÉE OENOLOGIQUE TAPAS & VIN AU DOMAINE CAZES Rivesaltes jeudi 28 mai 2026.
Rivesaltes
SOIRÉE OENOLOGIQUE TAPAS & VIN AU DOMAINE CAZES
4 Rue Francisco Ferrer Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Tarif : 50 – 50 – 50
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Cet été, le Domaine Cazes propose une nouvelle façon de découvrir ses vins !
.
4 Rue Francisco Ferrer Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This summer, Domaine Cazes is offering a new way to discover its wines!
L’événement SOIRÉE OENOLOGIQUE TAPAS & VIN AU DOMAINE CAZES Rivesaltes a été mis à jour le 2026-04-30 par BIT DE RIVESALTES
À voir aussi à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales)
- LES SAISONS CULTURELLES DU ROMBEAU DÎNER THÉÂTRE Rivesaltes 7 mai 2026
- Une nuit exceptionnelle à découvrir librement, Musée Joffre, Rivesaltes 23 mai 2026
- CAMINHO DO BRAZIL Rivesaltes 29 mai 2026
- CAMINANT Rivesaltes 30 mai 2026
- Du producteur au gastronome, Jardin d’Emotions, Rivesaltes 5 juin 2026