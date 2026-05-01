Rivesaltes

SOIRÉE OENOLOGIQUE TAPAS & VIN AU DOMAINE CAZES

4 Rue Francisco Ferrer Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Tarif : 50 – 50 – 50

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Cet été, le Domaine Cazes propose une nouvelle façon de découvrir ses vins !

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4 Rue Francisco Ferrer Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

This summer, Domaine Cazes is offering a new way to discover its wines!

L’événement SOIRÉE OENOLOGIQUE TAPAS & VIN AU DOMAINE CAZES Rivesaltes a été mis à jour le 2026-04-30 par BIT DE RIVESALTES