Rivesaltes

FESTIVAL DE L’AUTOMOBILE ET DE LA MOBILITÉ

Mas de la Garrigue Nord Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-22 10:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-22 2026-05-23

Cet événement met en lumière l’automobile et la mobilité sous toutes ses formes

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Mas de la Garrigue Nord Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 90 50 accueil@kartingroussillon.com

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English :

This event puts the spotlight on the automobile and mobility in all its forms?

L’événement FESTIVAL DE L’AUTOMOBILE ET DE LA MOBILITÉ Rivesaltes a été mis à jour le 2026-05-06 par BIT DE RIVESALTES