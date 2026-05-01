FESTIVAL DE L’AUTOMOBILE ET DE LA MOBILITÉ Rivesaltes
FESTIVAL DE L’AUTOMOBILE ET DE LA MOBILITÉ Rivesaltes vendredi 22 mai 2026.
Rivesaltes
FESTIVAL DE L’AUTOMOBILE ET DE LA MOBILITÉ
Mas de la Garrigue Nord Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-22 10:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00
Date(s) :
2026-05-22 2026-05-23
Cet événement met en lumière l’automobile et la mobilité sous toutes ses formes
.
Mas de la Garrigue Nord Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 90 50 accueil@kartingroussillon.com
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English :
This event puts the spotlight on the automobile and mobility in all its forms?
L’événement FESTIVAL DE L’AUTOMOBILE ET DE LA MOBILITÉ Rivesaltes a été mis à jour le 2026-05-06 par BIT DE RIVESALTES
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