SEUL(S) LE DUO EN SOLO Rivesaltes vendredi 17 avril 2026.
7 Rue de la République Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17
2026-04-17
Karim Mendil vous embarque dans son voyage dans l’inconnu, aussi bien pour lui que pour le spectateur !
7 Rue de la République Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04 palaisdesfetes@rivesaltes.fr
English :
Karim Mendil takes you on a journey into the unknown, both for himself and for the viewer!
German :
Karim Mendil nimmt Sie mit auf seine Reise ins Unbekannte, sowohl für ihn als auch für den Zuschauer!
Italiano :
Karim Mendil vi accompagna in un viaggio verso l’ignoto, sia per sé che per il pubblico!
Espanol :
Karim Mendil le lleva de viaje a lo desconocido, ¡tanto para él como para el público!
