SEUL(S) LE DUO EN SOLO Rivesaltes

SEUL(S) LE DUO EN SOLO

7 Rue de la République Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Karim Mendil vous embarque dans son voyage dans l’inconnu, aussi bien pour lui que pour le spectateur !
7 Rue de la République Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04  palaisdesfetes@rivesaltes.fr

English :

Karim Mendil takes you on a journey into the unknown, both for himself and for the viewer!

German :

Karim Mendil nimmt Sie mit auf seine Reise ins Unbekannte, sowohl für ihn als auch für den Zuschauer!

Italiano :

Karim Mendil vi accompagna in un viaggio verso l’ignoto, sia per sé che per il pubblico!

Espanol :

Karim Mendil le lleva de viaje a lo desconocido, ¡tanto para él como para el público!

