Conférence Francis Chigot à Vichy, Centre Culturel de Vichy, Vichy

Informations pratiques

Conférence Francis Chigot à Vichy Vendredi 18 septembre, 17h00 Centre Culturel de Vichy Allier

Entrée 5 € – Gratuit pour les adhérents de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Vichy et des Environs et les étudiants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Vichy fut une terre d’élection pour le maître-verrier limougeaud qui n’établit pas moins de 150 projets pour la Reine des Villes d’eaux, entre 1910 et 1944. L’exposition qui lui a été consacrée cette année a mis en évidence la variété de ses réalisations. Cette conférence mettra l’accent sur les œuvres disparues ou restées à l’état de projets, et révèlera plus en détail, grâce à l’étude de sa correspondance, ses relations avec les architectes et les commanditaires.

Conférence par Fabienne Gelin, commissaire de l’exposition « Francis Chigot à Vichy : quand maître-verrier et architectes faisaient vibrer la lumière « , sous l’égide de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Vichy et des Environs.

Centre Culturel de Vichy 15 Rue Marechal Foch, 03200 Vichy, France Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470321533 Construit en 1926 par les architectes Chanet et Liogier, cet édifice constitue un des rares exemples en France de casino de style Art Déco. Malheureusement amoindri par la reconstruction de sa façade après la guerre, il a cependant conservé sa salle de spectacle et un escalier orné de vitraux de F. Chigot représentant la Comédie, la Tragédie et la Musique. Le petit casino a été transformé en centre culturel en 1965.

Vichy fut une terre d’élection pour le maître-verrier limougeaud qui n’établit pas moins de 150 projets pour la Reine des Villes d’eaux, entre 1910 et 1944. L’exposition qui lui a été consacrée cette…

Atelier F. Chigot©Archives départementales de la Haute-Vienne