Exposition de photographies Drapés Urbans Vichy, architecture et costumes impériaux à la lumiére de l’UNESCO Place de l’Hôtel de Ville Vichy
Exposition de photographies Drapés Urbans Vichy, architecture et costumes impériaux à la lumiére de l’UNESCO Place de l’Hôtel de Ville Vichy lundi 14 septembre 2026.
Vichy
Exposition de photographies Drapés Urbans Vichy, architecture et costumes impériaux à la lumiére de l’UNESCO
Place de l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-14
L’exposition est consacrée à la beauté des costumes de l’époque de Napoléon III. La beauté de ces costumes, mise en valeur par l’élégance de l’architecture et l’art des parcs et jardins, fait naître chez les visiteurs le sentiment de toute une époque.
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Place de l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 27 52 51 rodionova57@gmail.com
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English :
The exhibition is dedicated to the beauty of costumes from the Napoleon III era. The beauty of these costumes, enhanced by the elegance of the architecture and the art of the parks and gardens, gives visitors a sense of an entire era.
L’événement Exposition de photographies Drapés Urbans Vichy, architecture et costumes impériaux à la lumiére de l’UNESCO Vichy a été mis à jour le 2026-05-05 par Vichy Destinations
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