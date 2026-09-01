Conférence Francis CHIGOT à Vichy par Fabienne GELIN Centre Culturel de Vichy, salle Caillois. Vichy
vendredi 18 septembre 2026 · Centre Culturel de Vichy, salle Caillois. · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Conférence Francis CHIGOT à Vichy par Fabienne GELIN
Centre Culturel de Vichy, salle Caillois. 15 rue du Maréchal Foch Vichy Allier
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 17:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Conférence SHAVE par Fabienne Gelin, commissaire de l’exposition Francis Chigot à Vichy quand maître-verrier et architectes faisaient vibrer la lumière .
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Centre Culturel de Vichy, salle Caillois. 15 rue du Maréchal Foch Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes shavichy@outlook.fr
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English :
SHAVE Lecture by Fabienne Gelin, curator of the exhibition “Francis Chigot in Vichy: When Master Glassmakers and Architects Brought Light to Life.”
L’événement Conférence Francis CHIGOT à Vichy par Fabienne GELIN Vichy a été mis à jour le 2026-08-27 par Vichy Destinations
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