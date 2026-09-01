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AGENDA · Vichy

Conférence Francis CHIGOT à Vichy par Fabienne GELIN Centre Culturel de Vichy, salle Caillois. Vichy

vendredi 18 septembre 2026 · Centre Culturel de Vichy, salle Caillois. · Vichy

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Centre Culturel de Vichy, salle Caillois.
Adresse
15 rue du Maréchal Foch
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif
0 0 0

Vichy

Conférence Francis CHIGOT à Vichy par Fabienne GELIN

Centre Culturel de Vichy, salle Caillois. 15 rue du Maréchal Foch Vichy Allier

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 17:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Conférence SHAVE par Fabienne Gelin, commissaire de l’exposition Francis Chigot à Vichy quand maître-verrier et architectes faisaient vibrer la lumière .
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Centre Culturel de Vichy, salle Caillois. 15 rue du Maréchal Foch Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   shavichy@outlook.fr

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English :

SHAVE Lecture by Fabienne Gelin, curator of the exhibition “Francis Chigot in Vichy: When Master Glassmakers and Architects Brought Light to Life.”

L’événement Conférence Francis CHIGOT à Vichy par Fabienne GELIN Vichy a été mis à jour le 2026-08-27 par Vichy Destinations

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