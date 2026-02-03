Conférence Géopolitique de la santé. Crises sanitaires, inégalités et coopération Lykke Slow Hotel and Spa Chamonix-Mont-Blanc

Conférence Géopolitique de la santé. Crises sanitaires, inégalités et coopération

Lykke Slow Hotel and Spa 39 r des Allobroges Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : 2026-03-24 20:00:00

fin : 2026-03-24 21:30:00

Dans un monde marqué par des crises sanitaires globales, des inégalités persistantes et des défis environnementaux croissants, la santé est l’affaire de tous et appelle à s’engager au-delà de nos frontières.

Lykke Slow Hotel and Spa 39 r des Allobroges Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 22 33 15 contact@lapetiteuniversite.net

English :

In a world marked by global health crises, persistent inequalities and growing environmental challenges, health is everyone?s business and calls for commitment beyond our borders.

