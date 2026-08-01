Conférence gesticulée Comment sauver l’amour ? Ferme du Rutin Cérilly
mercredi 12 août 2026 · Ferme du Rutin · Cérilly
Informations pratiques
Cérilly
Conférence gesticulée Comment sauver l’amour ?
Ferme du Rutin Association Polymorphe Corp. Cérilly Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Une conférence gesticulée qui parle de couple, d’amitié, de dépendance, d’hétérosexualité et de révolution.
Prix libre. Buvette sur place.
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Ferme du Rutin Association Polymorphe Corp. Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 12 74 75 polymorphecorp@gmail.com
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English :
A lively, animated talk about relationships, friendship, dependence, heterosexuality, and revolution.
Pay what you can. Refreshments available on site.
L’événement Conférence gesticulée Comment sauver l’amour ? Cérilly a été mis à jour le 2026-07-31 par Montluçon Tourisme
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