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Conférence gesticulée Comment sauver l’amour ? Ferme du Rutin Cérilly

mercredi 12 août 2026 · Ferme du Rutin · Cérilly

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Lieu
Ferme du Rutin
Adresse
Association Polymorphe Corp.
Ville
03350 Cérilly
Département
Allier
Tarif

Cérilly

Conférence gesticulée Comment sauver l’amour ?

Ferme du Rutin Association Polymorphe Corp. Cérilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Une conférence gesticulée qui parle de couple, d’amitié, de dépendance, d’hétérosexualité et de révolution.
Prix libre. Buvette sur place.
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Ferme du Rutin Association Polymorphe Corp. Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 12 74 75  polymorphecorp@gmail.com

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English :

A lively, animated talk about relationships, friendship, dependence, heterosexuality, and revolution.
Pay what you can. Refreshments available on site.

L’événement Conférence gesticulée Comment sauver l’amour ? Cérilly a été mis à jour le 2026-07-31 par Montluçon Tourisme

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