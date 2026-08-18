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Conférence Gesticulée La Générale, Caserne Mellinet Nantes
jeudi 24 septembre 2026 · La Générale, Caserne Mellinet · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-24 19:00 –
Gratuit : oui Tout public
Une soirée d’échange autour des thématiques de L’IVG avec le Collectif Gonades, l’association Pour une M.E.U.F. et Nous Toutes 44.Conférence gesticulée : Histoire d’un secret de Polichinelle.Prix libre
La Générale, Caserne Mellinet Nantes 44000
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