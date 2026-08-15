Conférence gesticulée L’agroécologie qui vient Châteaudun
samedi 14 novembre 2026 · Châteaudun
Informations pratiques
Châteaudun
Conférence gesticulée L’agroécologie qui vient
Théâtre municipal Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 18:00:00
fin : 2026-11-14 20:30:00
Date(s) :
2026-11-14
À travers un jeu participatif sur scène, élaboré à partir des paroles des lycéens et des enfants de centres de loisirs, les échanges abordent les enjeux de l’agroécologie, des nouvelles pratiques agricoles, de l’eau et du mouvement locavore.
La rencontre est suivie d’un apéritif local.
Réservation conseillée. .
Théâtre municipal Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 33 61 96 45
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English :
%C0 Through an interactive on-stage game, %E9labor%E9 %E0 based on the words of high school students and children from recreation centers, the discussions address the challenges of agroecology, new agricultural practices, water, and the locavore movement.
The event is followed by a reception featuring local refreshments.
L’événement Conférence gesticulée L’agroécologie qui vient Châteaudun a été mis à jour le 2026-08-12 par OT GRAND CHATEAUDUN
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