Conférence « Gestion du stress au bloc opératoire » (PREPABLOC 2026) Mercredi 17 juin, 17h00 Facultés de Médecine et de Pharmacie Haute-Vienne

Ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T17:00:00+02:00 – 2026-06-17T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-17T17:00:00+02:00 – 2026-06-17T18:00:00+02:00

Dans le cadre de la 3e édition de PREPABLOC, un dispositif pédagogique innovant réunissant étudiants en médecine, infirmiers de bloc, ingénieurs et étudiants entrepreneurs, une conférence exceptionnelle est organisée autour de la gestion du stress au bloc opératoire.

Elle sera animée par Éric Charles, praticien hospitalier au Pôle Universitaire de Psychiatrie du Centre Hospitalier Esquirol.

Cette conférence s’adresse à toute personne intéressée par les enjeux humains et organisationnels du bloc opératoire et de la performance collective.

Amphi A, Faculté de Médecine de Limoges

Facultés de Médecine et de Pharmacie 2, rue du Docteur Marcland 87000 Limoges cedex Limoges 87000 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Conférence exceptionnelle organisée autour de la gestion du stress au bloc opératoire.