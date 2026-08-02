Conférence : Gustave Doré Mairie du 8e arrondissement PARIS

Informations pratiques

La Société Historique et Archéologique des 8e et 17e arrondissements vous invite à une conférence consacrée à Gustave Doré (1832-1883), figure majeure de l’art français du XIXe siècle.

Illustrateur d’œuvres emblématiques telles que La Divine Comédie, Don Quichotte ou encore la Bible, Gustave Doré a profondément marqué l’histoire de l’illustration par la richesse de son imaginaire et la virtuosité de son trait.

Animée par Claire Chaix de Lavarène, cette conférence reviendra sur le parcours de cet artiste d’exception, son œuvre foisonnante et son influence durable sur les arts et la culture.

Plongez dans l’univers de Gustave Doré, illustrateur, graveur et peintre de génie, à l’occasion d’une conférence proposée par la Société Historique et Archéologique des 8e et 17e arrondissements.

Le mardi 13 octobre 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-13T18:00:00+02:00

fin : 2026-10-13T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-13T15:00:00+02:00_2026-10-13T17:00:00+02:00

Mairie du 8e arrondissement 3 rue de Lisbonne 75008 PARIS

https://sha8-17.e-monsite.com/ shaviii.xvii@gmail.com



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