Conférence : Gustave Doré Mairie du 8e arrondissement PARIS
mardi 13 octobre 2026 · Mairie du 8e arrondissement · PARIS
Informations pratiques
La Société Historique et Archéologique des 8e et 17e arrondissements vous invite à une conférence consacrée à Gustave Doré (1832-1883), figure majeure de l’art français du XIXe siècle.
Illustrateur d’œuvres emblématiques telles que La Divine Comédie, Don Quichotte ou encore la Bible, Gustave Doré a profondément marqué l’histoire de l’illustration par la richesse de son imaginaire et la virtuosité de son trait.
Animée par Claire Chaix de Lavarène, cette conférence reviendra sur le parcours de cet artiste d’exception, son œuvre foisonnante et son influence durable sur les arts et la culture.
Plongez dans l’univers de Gustave Doré, illustrateur, graveur et peintre de génie, à l’occasion d’une conférence proposée par la Société Historique et Archéologique des 8e et 17e arrondissements.
Le mardi 13 octobre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-13T18:00:00+02:00
fin : 2026-10-13T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-13T15:00:00+02:00_2026-10-13T17:00:00+02:00
Mairie du 8e arrondissement 3 rue de Lisbonne 75008 PARIS
https://sha8-17.e-monsite.com/ shaviii.xvii@gmail.com
Afficher la carte du lieu Mairie du 8e arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- L’Esports Festival arrive sur les Champs-Elysées 2 août 2026
- Lectura Fabulosa : Lecture de contes par Enza Fragola & Azuré de la Basasse ᰔ Jardin 21 Paris 2 août 2026
- Entre rêve et image – Récital de Tommaso Odifredi Église Saint-Merry Paris 2 août 2026
- Baraplaya – Sunday Tropical vibes au Barapapa ! Le Barapapa Paris 2 août 2026
- Katia Schiavone / Patrick Villanueva duo Le Son de la Terre PARIS 05 2 août 2026