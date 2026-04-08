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Conférence Histoire de l’Art: Le vin et ses représentations en Art Salle de conférence: Halle Vielle-Aure

Conférence Histoire de l’Art: Le vin et ses représentations en Art Salle de conférence: Halle Vielle-Aure mardi 4 août 2026.

Lieu : Salle de conférence: Halle

Adresse : Place de la Fontaine

Ville : 65170 Vielle-Aure

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Tarif :

Vielle-Aure

Conférence Histoire de l’Art: Le vin et ses représentations en Art

Salle de conférence: Halle Place de la Fontaine Vielle-Aure Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Olivier Blanchet
Libre participation   .

Salle de conférence: Halle Place de la Fontaine Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 00 

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English :

Olivier Blanchet

L’événement Conférence Histoire de l’Art: Le vin et ses représentations en Art Vielle-Aure a été mis à jour le 2026-04-08 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65

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