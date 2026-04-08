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Exposition: Les Peintres de la Vallée d’Aure et d’ailleurs VIELLE-AURE Vielle-Aure

Exposition: Les Peintres de la Vallée d’Aure et d’ailleurs VIELLE-AURE Vielle-Aure vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : VIELLE-AURE

Adresse : Salle d'expo à l'Office de Tourisme

Ville : 65170 Vielle-Aure

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Vielle-Aure

Exposition: Les Peintres de la Vallée d’Aure et d’ailleurs

VIELLE-AURE Salle d’expo à l’Office de Tourisme Vielle-Aure Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 09:00:00
fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Les peintres s’adonnent à leur passion et vous font découvrir la vallée d’Aure autrement
Gratuit   .

VIELLE-AURE Salle d’expo à l’Office de Tourisme Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 00 

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English :

The painters devote themselves to their passion and help you discover the Aure valley in a different way

L’événement Exposition: Les Peintres de la Vallée d’Aure et d’ailleurs Vielle-Aure a été mis à jour le 2026-04-08 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65

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