Exposition: Les Peintres de la Vallée d’Aure et d’ailleurs VIELLE-AURE Vielle-Aure

Vielle-Aure

Exposition: Les Peintres de la Vallée d’Aure et d’ailleurs

VIELLE-AURE Salle d’expo à l’Office de Tourisme Vielle-Aure Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 09:00:00

fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Les peintres s’adonnent à leur passion et vous font découvrir la vallée d’Aure autrement

Gratuit .

VIELLE-AURE Salle d’expo à l’Office de Tourisme Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 00

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English :

The painters devote themselves to their passion and help you discover the Aure valley in a different way

L’événement Exposition: Les Peintres de la Vallée d’Aure et d’ailleurs Vielle-Aure a été mis à jour le 2026-04-08 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65