Exposition: Les Peintres de la Vallée d’Aure et d’ailleurs VIELLE-AURE Vielle-Aure
Exposition: Les Peintres de la Vallée d’Aure et d’ailleurs VIELLE-AURE Vielle-Aure vendredi 24 juillet 2026.
Vielle-Aure
Exposition: Les Peintres de la Vallée d’Aure et d’ailleurs
VIELLE-AURE Salle d’expo à l’Office de Tourisme Vielle-Aure Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 09:00:00
fin : 2026-08-13 12:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Les peintres s’adonnent à leur passion et vous font découvrir la vallée d’Aure autrement
Gratuit .
VIELLE-AURE Salle d’expo à l’Office de Tourisme Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 00
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English :
The painters devote themselves to their passion and help you discover the Aure valley in a different way
L’événement Exposition: Les Peintres de la Vallée d’Aure et d’ailleurs Vielle-Aure a été mis à jour le 2026-04-08 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
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