Visite nocturne à Vielle-Aure VIELLE-AURE Vielle-Aure
Visite nocturne à Vielle-Aure VIELLE-AURE Vielle-Aure mardi 28 juillet 2026.
Vielle-Aure
Visite nocturne à Vielle-Aure
VIELLE-AURE RDV place de la fontaine Vielle-Aure Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 21:00:00
fin : 2026-07-28 23:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Visite nocturne aux flambeaux (sous réserve de la météo) ou prévoir lampe de poche.
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VIELLE-AURE RDV place de la fontaine Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 42 46
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English :
Visit by torchlight (weather permitting) or bring a flashlight.
L’événement Visite nocturne à Vielle-Aure Vielle-Aure a été mis à jour le 2026-05-29 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
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