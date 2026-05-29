Visite nocturne à Vielle-Aure VIELLE-AURE Vielle-Aure

Vielle-Aure

Visite nocturne à Vielle-Aure

VIELLE-AURE RDV place de la fontaine Vielle-Aure Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 21:00:00

fin : 2026-07-28 23:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Visite nocturne aux flambeaux (sous réserve de la météo) ou prévoir lampe de poche.

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VIELLE-AURE RDV place de la fontaine Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 42 46

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English :

Visit by torchlight (weather permitting) or bring a flashlight.

L’événement Visite nocturne à Vielle-Aure Vielle-Aure a été mis à jour le 2026-05-29 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65