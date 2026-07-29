Informations pratiques

Village-Neuf

Conférence Hopper, Lichtenstein, Hockney chroniques américaines

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-11-03 20:00:00

fin : 2026-11-03

Date(s) :

2026-11-03

Du rêve américain aux murs de la ville, jusqu’à l’explosion créative du street art, ce nouveau cycle de conférences L’époque contemporaine Images de l’Homo Oeconomicus explore la manière dont les artistes contemporains ont observé, questionné et parfois dénoncé la société de consommation et les mutations du monde moderne.

Hopper, Lichtenstein, Hockney chroniques américaines

Peintres américains, représentatifs d’un art figuratif très inspiré par le cinéma, la photographie ou la bande dessinée. Dans l’œuvre de Hockney, le réalisme se transforme en une énigme, comme si la peinture pouvait isoler du temps les êtres et les choses. La banalité du quotidien américain accède ainsi, sans doute pour la première fois dans l’histoire de l’art américain, à une portée universelle et devient l’image même d’une Amérique à la fois réelle et mythique, telle une chronique acide de l’American way of life.

Portée par la voix passionnée de Catherine Koenig, chaque conférence nous plonge dans un regard singulier sur notre époque, à travers des œuvres emblématiques où se croisent art, économie, médias, culture populaire et engagement social.

Les conférences ont lieu simultanément en présentiel et en visioconférence (sur inscription). 0 .

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 28 32 riverhin@orange.fr

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English :

L’événement Conférence Hopper, Lichtenstein, Hockney chroniques américaines Village-Neuf a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue