Informations pratiques

Village-Neuf

Théâtre Les Pas Perdus

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Lieu des au revoir et des adieux, des histoires meurtries et des décisions décousues, des envols victorieux comme des espoirs fragiles, la gare est le théâtre de toutes les émotions. Entre larmes, promesses et derniers sourires, elle accueille chaque jour des vies qui se croisent et se racontent.

Dans cet univers de passage, Les Pas Perdus de Denise Bonal dresse, avec humour, tendresse et poésie, le portrait d’une humanité en mouvement. Entre départs, retrouvailles et rêves d’ailleurs, les destins s’entremêlent dans un spectacle choral sensible, touchant et profondément humain.

Compagnie Les Malades d’Imaginaire (Saint-Louis)

Avec Blandine Alecu, Eric Brech, Bettyna Brivet-Jones, Pierre-Jean Demaret, Didier Dorizon, Lucille Dorizon, Xavier Koehl, Gérard Martinez, Anthony Rehm, Louis Spiesser, Lucie Sutter, Madleen Teron, Maylis Villemain

Mise en scène Maud Mazzega

Costumes Laya Ullrich

Décors Léo Mazzega · Maud Mazzega

13€/11€/5€ · Dès 8 ans · 1h30 sans entracte .

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 28 32 riverhin@orange.fr

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English :

L’événement Théâtre Les Pas Perdus Village-Neuf a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue