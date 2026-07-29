Insolite Odyssée Village-Neuf
mardi 26 janvier 2027 · Village-Neuf
Informations pratiques
Village-Neuf
Insolite Odyssée
20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2027-01-26 19:00:00
fin : 2027-01-26
Date(s) :
2027-01-26
Après la guerre de Troie, Ulysse décide de rentrer chez lui, à Ithaque. Mais le destin et les dieux ne sont pas de cet avis et le voyage du retour sera semé d’embûches. Affrontant monstres en tous genres, sorcières, cyclope et autres créatures marines, Ulysse retrouvera Pénélope 10 ans plus tard…
René Brillotte, professeur de grec antique, est contacté par Marie-Louise Costaille pour assurer une conférence sur le thème Odysseus, son nom est personne . La situation lui échappe rapidement, transformant la conférence rigoureuse prévue en un réel spectacle musical.
La fameuse histoire de l’Odyssée racontée, chantée et dansée par 2 interprètes qui jouent 15 personnages. Une version inédite, concentrée et explosive !
De et avec Julie Costanza et Jean-Baptiste Darosey
Mise en scène Stéphanie Gagneux
Ce spectacle est programmé dans le cadre du Festival Compli’Cité de Huningue.
Les salles du réseau À 2 pas de chez nous sont également partenaires de l’évènement.
Dès 7 ans · 1h10 sans entracte .
20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 28 32 riverhin@orange.fr
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English :
L’événement Insolite Odyssée Village-Neuf a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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