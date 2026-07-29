Informations pratiques

Village-Neuf

Humour Thomas Wiesel

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Thomas Wiesel revient avec un nouveau spectacle. Et il a un problème… Tous les jours, il regarde ses écrans pendant des heures, sans arriver à s’en empêcher. Et il sait qu’il n’est pas le seul.

Présents dans tous les aspects de nos vies, on les touche 2617 fois par jour en moyenne, on les regarde en mangeant, en marchant, aux toilettes, ils sont capables de faire disparaître des heures entières sans qu’on s’en rende compte.

Ce spectacle est l’occasion de venir faire baisser son temps d’écran, rire de nos habitudes et passer une soirée garantie sans notifications, doomscrolling, ou chorégraphies TikTok.

De et avec Thomas Wiesel

Dès 12 ans · 1h15 sans entracte .

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 28 32 riverhin@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Humour Thomas Wiesel Village-Neuf a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue