Conférence Hugo et Le Havre Archives municipales du Havre Salle Legoy Le Havre

Le Havre

Conférence Hugo et Le Havre

Archives municipales du Havre Salle Legoy 55 Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:15:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Victor Hugo vient au Havre, et dans ses environs, à plusieurs reprises, avant et après la mort de sa fille à Villequier en 1843 Léopoldine était devenue havraise par son mariage avec Charles Vacquerie. Les Vacquerie, amis des Hugo grâce à Auguste, grand admirateur du poète, sont une famille d’anciens pilotes, devenus armateurs. Peut-être un peu provinciale cependant, un peu insuffisante aux yeux du Comte Hugo pour sa fille chérie il va se montrer difficile dans la négociation en vue du mariage. Il passera une journée au Havre, avec Léopoldine et sa famille, juste avant de partir en Espagne avec Juliette Drouet.

Le jour de la noyade, les deux Adèle Hugo, mère et fille, sont au Havre. D’où elles rentrent directement à Paris, sans passer par Villequier, ni assister à l’enterrement.

C’est Alphonse Karr, un havrais, qui y représente les Hugo. Le même Alphonse Karr qui, en relatant l’accident dans Le Siècle, apprend l’affreuse nouvelle à son ami.

C’est enfin du Havre que commence la plus célèbre marche de la poésie française, la deuxième Ode à Villequier Demain dès l’aube. . Tout porte à croire, même si nous n’en avons pas la preuve, que Victor Hugo a réellement fait, à pied, seul, le trajet, d’une quarantaine de kilomètres, du Havre jusqu’à Villequier. .

Archives municipales du Havre Salle Legoy 55 Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 21 03 99

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L’événement Conférence Hugo et Le Havre Le Havre a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie