Le Havre

Festival Normandie Impressionniste 2026

Le Havre, Etretat et communes alentours Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-05-29

Le festival Normandie Impressionniste de retour pour une 6e édition du 29 mai au 27 septembre 2026 !

Fort du succès de son édition record de 2024, qui a rassemblé plus de 2 millions de visites, le festival Normandie Impressionniste revient du 29 mai au 27 septembre 2026 pour une 6e édition.

L’année 2026 marque un moment majeur pour l’histoire de l’art le centenaire de la disparition de Claude Monet à Giverny. Pendant quarante-trois ans, Monet façonne son jardin comme une œuvre vivante, composée par touches végétales, attentive à la lumière, à l’eau et aux métamorphoses du vivant. Ce jardin, à la fois réel et chimérique, a contribué à projeter sa peinture vers l’abstraction et à ouvrir la voie à la modernité.

Cette édition 2026 sera une célébration de ce thème qui ne cesse de s’ouvrir à des questions universelles un possible jardin . Monet dans son jardin, c’est lui qui est en première ligne . Les théories d’Haraway reposent sur cette collaboration, le faire avec , entre plusieurs espèces vivantes, humaines, animales et végétales dans un jardin, et confèrent à celui-ci une portée politique et éthique. Giverny est le lieu où Monet fait avec, avec la lumière, avec l’eau, avec la transformation de la flore, et accepte le trouble entre ces différents éléments vivants et fluctuants. Il reste avec le trouble , dirait Haraway.

Plus que jamais, en 2026, cultiver son jardin devient un acte de résistance. Les jardins de Honfleur, qui ont vu le jeune Monet apprendre à peindre l’atmosphère, offrent aujourd’hui un paysage singulier face à l’économie mondiale pénétrant l’estuaire de la Seine. Cette Seine qui, plus loin, à Rouen puis Vernon et Giverny, en a vu de toutes les couleurs, plus industrielle au XIXe siècle encore qu’aujourd’hui, sera le théâtre de propositions artistiques spectaculaires.

L’ensemble du territoire normand accueillera plus de 70 projets réunis au sein d’un parcours résolument contemporain, déclinés sous des formes variées expositions, spectacles vivants, installations dans l’espace public, créations pluridisciplinaires, projets pédagogiques et parcours touristiques. Autant de propositions qui dialoguent avec l’héritage impressionniste tout en affirmant une écriture artistique pleinement contemporaine.

Les grandes figures de la scène internationale et française côtoieront les artistes les plus inventifs de la nouvelle génération Ai Weiwei, Céleste Boursier-Mougenot, Fujiko Nakaya, Jacques Perconte, Julien des Monstiers, Lionel Sabatté, Mika Ninagawa, Noémie Goudal, Sarah Moon, Studio Drift et Tanja Smeets, parmi d’autres.

Normandie Impressionniste 2026 invite ainsi à explorer un jardin en mouvement, un espace d’expériences, de rencontres et de regards renouvelés sur le paysage et l’art.

Programme détaillé disponible sur normandie-impressionniste.fr .

Le Havre, Etretat et communes alentours Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie ontact@normandie-impressionniste.fr

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English : Festival Normandie Impressionniste 2026

L’événement Festival Normandie Impressionniste 2026 Le Havre a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie