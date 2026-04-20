Rencontre Stéphane Carlier La Galerne Le Havre

Le Havre

Rencontre Stéphane Carlier

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Stéphane Carlier, auteur de Clara lit Proust, Le chien de Madame Halberstadt, L’Enterrement de Serge et La vie n’est pas un roman de Susan Cooper, vient présenter son nouveau roman, Ce qui est arrivé à la célèbre actrice blonde.

Un livre réjouissant, drôle et rafraîchissant.

Inscription obligatoire. .

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52

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English : Rencontre Stéphane Carlier

L’événement Rencontre Stéphane Carlier Le Havre a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie