Le Havre Urban Trail 2026 Le Havre

Le Havre Urban Trail 2026

Place de l’Hôtel de Ville Le Havre Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

Du 29 au 31 mai 2026, le Havre (re)devient le terrain de jeu des traileurs urbains !

Le rendez-vous sportif incontournable de la région revient pour une 7ᵉ édition qui s’annonce plus spectaculaire que jamais. Le Havre Urban Trail (LHUT) invite tous les passionnés de sport, du coureur chevronné au marcheur du dimanche, à découvrir la ville autrement — entre patrimoine classé à l’Unesco, vues panoramiques et dénivelé à couper le souffle.

Des formats pour tous les niveaux ! Cette année encore, le LHUT propose un large choix d’épreuves accessibles à tous les publics

– La Verticale contre-la-montre solidaire 400 marches à gravir dans la Tour de l’Hôtel de Ville pour un défi explosif.

– Marathon 42 km et 4 600 marches pour les plus aguerris.

– Half-Marathon Eurovia MBS 21 km et 2 500 marches au coeur de la ville.

– Trail 12 km Leclerc Océane une immersion urbaine parfaite pour s’initier au trail.

– 7 km en forme Decathlon parcours non chronométré, idéal à partager entre amis ou en famille.

– Courses Jeunes Bébé 9 les enfants aussi ont leur moment de gloire !

– Kilomètre Séniors CCAS une épreuve conviviale et adaptée aux séniors à mobilité réduite.

Un week-end d’émotions et de découverte ! Au-delà du défi sportif, le LHUT est une véritable découverte urbaine escaliers emblématiques, passages insolites, front de mer et architecture Perret composent un itinéraire unique qui fait voir Le Havre sous un nouvel angle.

Programme 2026 ;

Vendredi 29 mai 19h00 La Verticale

Samedi 30 mai 15h00 à 16h00 Courses Jeunes Bébé 9 16h00 Kilomètre Séniors CCAS 19h00 7 km en forme Decathlon

Dimanche 31 mai 8h30 Half-Marathon Eurovia MBS 9h20 Marathon 11h00 Trail 12 km Leclerc Océane

Renseignements et inscription www.lhut.fr .

Place de l’Hôtel de Ville Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 31 53 94 17 contact@lhut.fr

