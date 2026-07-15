Conférence Il n’y a pas que la Haute Montagne Maison de la Montagne Argelès-Gazost
vendredi 21 août 2026 · Maison de la Montagne · Argelès-Gazost
Informations pratiques
Argelès-Gazost
Conférence Il n’y a pas que la Haute Montagne
Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Quand on parle de montagne, le regard se tourne souvent vers les sommets. Pourtant, les Pyrénées se vivent aussi dans leurs vallées, leurs villages, leurs estives, leur piémont des espaces façonnés par des générations d’habitants dont les pratiques et les savoirs restent souvent dans l’ombre de la fascination pour les cimes.
Patrice de Bellefon, pyrénéen et guide de haute montagne, propose un voyage dans la diversité des rapports humains au massif une invitation à porter un autre regard sur ce territoire, ses usages et ceux qui le font vivre au quotidien.
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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org
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English :
When we talk about mountains, our gaze often turns to the peaks. Yet the Pyrenees can also be experienced through their valleys, villages, summer pastures, and foothills: spaces shaped by generations of residents whose traditions and knowledge often remain overshadowed by the fascination with the peaks.
Patrice de Bellefon, a native of the Pyrenees and a high-mountain guide, offers a journey through the diversity of human connections to the mountain range: an invitation to take a fresh look at this region, its traditions, and the people who bring it to life every day.
L’événement Conférence Il n’y a pas que la Haute Montagne Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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