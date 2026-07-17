Conférence : Images en un clic, Commanderie des Templiers de la Villedieu, Élancourt

Informations pratiques

Conférence : Images en un clic 19 et 20 septembre Commanderie des Templiers de la Villedieu Yvelines

Entrée libre, gratuite, réservation conseillée

A partir de 6 ans avec accompagnateur

A partir de 12 ans sans accompagnateur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

3 quarts d’œuvres au musée numérique de la Micro-folie de la Comm@nderie

Nous sommes en 1840 : il faut se rendre chez un portraitiste pour repartir avec un beau souvenir.

Nous sommes en 2040 : il faut tapoter sur ses lunettes de vue pour prendre en photo un beau souvenir.

Que s’est-il passé en 200 ans ? Qu’elle est l’histoire de cette révolution que l’on nomme « photographie » ?

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 :

Conférence de 11H à 12H

Mode libre de 14H à 17H

Entrée libre, gratuite, réservation conseillée

A partir de 6 ans avec accompagnateur

A partir de 12 ans sans accompagnateur

Commanderie des Templiers de la Villedieu Route de Dampierre CD 58 78990 Élancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France https://lacommanderie.sqy.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://lacommanderie.sqy.fr/la-programmation/ »}] Cette ancienne commanderie templière, bâtie en partie dès le XIIIe siècle (chapelle), fut au fil des siècles transformée exclusivement en ferme : au XIXe siècle la chapelle devient même grange à foin ! Restaurée à la fin du XXe siècle et au XXIe siècle, ce haut lieu du patrimoine local expose aujourd’hui de l’art contemporain. La chapelle est inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1926. En voiture depuis Paris : A13/A12/N10 sortie Élancourt/Commanderie Depuis la Gare SNCF de La Verrière : Bus 402, arrêt Chapelle de La Villedieu

Conférence « Images en un clic »

© Lyon MBA / Alain Basset