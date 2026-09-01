UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Palinges

Conférence immersive et apéritive Le Nid aux Papillons Palinges

mardi 15 septembre 2026 · Le Nid aux Papillons · Palinges

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Le Nid aux Papillons
Adresse
42 Lieu-dit Le Marot
Ville
71430 Palinges
Département
Saône-et-Loire
Tarif

Palinges

Conférence immersive et apéritive

Le Nid aux Papillons 42 Lieu-dit Le Marot Palinges Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 18:30:00
fin : 2026-09-15 20:30:00

Date(s) :
2026-09-15

Cap vers la Joie , une conférence co animée avec Muriel Cocogne, révélatrice de prise de conscience ( Animaïa) et Isabelle Comte, Réveilleuse d’Essence et de créativité (le Nid aux Papillons).
Nous vous proposons une soirée rythmée entre conférence et ateliers pour retrouver le chemin de sa joie intérieure. Chacune avec nos outils, nous vous partageons ce qui nous anime pour vivre plus sereinement. Vous allez repartir en ayant déjà abordé et expérimenter ce voyage intérieur. Nous débuterons la soirée par un apéritif convivial.
Sur réservation, places limitées.   .

Le Nid aux Papillons 42 Lieu-dit Le Marot Palinges 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 67 82 09 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence immersive et apéritive

L’événement Conférence immersive et apéritive Palinges a été mis à jour le 2026-08-17 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

À voir aussi à Palinges (Saône-et-Loire)