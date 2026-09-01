Conférence immersive et apéritive Le Nid aux Papillons Palinges
mardi 15 septembre 2026 · Le Nid aux Papillons · Palinges
Informations pratiques
Palinges
Conférence immersive et apéritive
Le Nid aux Papillons 42 Lieu-dit Le Marot Palinges Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 18:30:00
fin : 2026-09-15 20:30:00
Date(s) :
2026-09-15
Cap vers la Joie , une conférence co animée avec Muriel Cocogne, révélatrice de prise de conscience ( Animaïa) et Isabelle Comte, Réveilleuse d’Essence et de créativité (le Nid aux Papillons).
Nous vous proposons une soirée rythmée entre conférence et ateliers pour retrouver le chemin de sa joie intérieure. Chacune avec nos outils, nous vous partageons ce qui nous anime pour vivre plus sereinement. Vous allez repartir en ayant déjà abordé et expérimenter ce voyage intérieur. Nous débuterons la soirée par un apéritif convivial.
Sur réservation, places limitées. .
Le Nid aux Papillons 42 Lieu-dit Le Marot Palinges 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 67 82 09
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English : Conférence immersive et apéritive
L’événement Conférence immersive et apéritive Palinges a été mis à jour le 2026-08-17 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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