Conférence «Ingrandes et les églises de la reconstruction », Église Notre-Dame d’Ingrandes, Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Informations pratiques

Conférence «Ingrandes et les églises de la reconstruction » Dimanche 20 septembre, 16h00 Église Notre-Dame d’Ingrandes Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Construite entre 1954 et 1956 par l’architecte angevin Frédéric Lesénéchal, l’église d’Ingrandes, est labellisée « Architecture contemporaine remarquable ». La conférence, animée par Solen Peron-Bienvenu, chargée de la protection des monuments historiques à la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire, invite à (re)découvrir cet édifice, le contexte de sa construction et d’autres églises d’après-guerre.

Église Notre-Dame d’Ingrandes Rue d’Anjou, 49123 Ingrandes-Le Fresne sur Loire, France Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Ingrandes Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241392021 http://www.tourisme-culture-patrimoine.fr/leseglises.html

L’ancienne église, détruite en 1944 par les bombardements, a fait place en 1956 à un nouvel édifice intégrant des matériaux et une conception moderne. L’église est aujourd’hui labellisée « » (ACR),…

©collectionAntoineRichard