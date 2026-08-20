Visite des églises des 3 communes historiques, Église Notre-Dame d’Ingrandes, Ingrandes-Le Fresne sur Loire
samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame d'Ingrandes · Ingrandes-Le Fresne sur Loire
Informations pratiques
Visite des églises des 3 communes historiques 19 et 20 septembre Église Notre-Dame d’Ingrandes Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Eglise du Fresne
Eglise d’Ingrandes
Eglise de St Sigismond
Chapelles du Rai profond à St Sigismond
Église Notre-Dame d’Ingrandes Rue d’Anjou, 49123 Ingrandes-Le Fresne sur Loire, France Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Ingrandes Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241392021 http://www.tourisme-culture-patrimoine.fr/leseglises.html
Eglise du Fresne
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