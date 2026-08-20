Visite des églises des 3 communes historiques, Église Notre-Dame d’Ingrandes, Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Informations pratiques

Visite des églises des 3 communes historiques 19 et 20 septembre Église Notre-Dame d’Ingrandes Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Eglise du Fresne

Eglise d’Ingrandes

Eglise de St Sigismond

Chapelles du Rai profond à St Sigismond

Église Notre-Dame d’Ingrandes Rue d’Anjou, 49123 Ingrandes-Le Fresne sur Loire, France Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Ingrandes Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241392021 http://www.tourisme-culture-patrimoine.fr/leseglises.html

Eglise du Fresne

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