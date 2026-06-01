Conférence Inrap – » L’agglomération gauloise d’Allonnes et son sanctuaire », Pôle Multi-Activités d’Allonnes (PAMA), Allonnes
Conférence Inrap – » L’agglomération gauloise d’Allonnes et son sanctuaire », Pôle Multi-Activités d’Allonnes (PAMA), Allonnes vendredi 12 juin 2026.
Conférence Inrap – » L’agglomération gauloise d’Allonnes et son sanctuaire » Vendredi 12 juin, 19h00 Pôle Multi-Activités d’Allonnes (PAMA) Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T19:00:00+02:00 – 2026-06-12T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-12T19:00:00+02:00 – 2026-06-12T20:30:00+02:00
En 2019, préalablement à la construction d’un lotissement communal, une équipe de l’Inrap a réalisé à Allonnes une fouille archéologique de plusieurs mois. L’opération a livré un nombre considérable de vestiges et d’informations, révélant la présence d’une vaste agglomération gauloise, probablement fondée au début du IIe siècle avant J.-C., et son sanctuaire.
À l’occasion des JEA, une conférence est proposée pour restituer les principaux résultats et présenter ce site gaulois majeur, remarquable à l’échelle de l’Europe celtique. Une exposition et des ateliers seront proposés en parallèle pendant le week-end.
Par Elven Le Goff, responsable de recherches archéologiques à l’Inrap.
Pôle Multi-Activités d’Allonnes (PAMA) 33 rue du lavoir – 49 650 Allonnes Allonnes 49650 Maine-et-Loire Pays de la Loire
En 2019, préalablement à la construction d’un lotissement communal, une équipe de l’Inrap a réalisé à Allonnes une fouille archéologique de plusieurs mois. L’opération a livré un nombre considérable …
© Emmanuelle Collado, Inrap
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