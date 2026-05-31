Conférence internationale IEEE ARM 2026 à l’Université Évry Paris-Saclay, Université Évry Paris-Saclay, Évry-Courcouronnes

Conférence internationale IEEE ARM 2026 à l’Université Évry Paris-Saclay 21 – 23 juillet Université Évry Paris-Saclay Essonne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T09:00:00+02:00 – 2026-07-21T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-23T09:00:00+02:00 – 2026-07-23T17:00:00+02:00

L’Université Évry Paris-Saclay accueillera du 21 au 23 juillet 2026 la conférence internationale IEEE International Conference on Advanced Robotics and Mechatronics (IEEE ARM 2026), événement de référence dans les domaines de la robotique avancée, de la mécatronique et des systèmes intelligents.

Conférence phare des comités techniques IEEE-SMC TC on Bio-mechatronics and Bio-robotics Systems et IEEE-RAS TC on Neuro-Robotics Systems, IEEE ARM est également reconnue comme conférence officielle de niveau A par la Chinese Association of Automation.

IEEE ARM 2026 réunira chercheurs, enseignants, ingénieurs et industriels du monde entier afin de présenter les avancées les plus récentes en :

robotique avancée

mécatronique

automatisation

capteurs et systèmes intelligents

neuro-robotique et bio-robotique

Cette édition offrira un cadre privilégié pour partager des résultats scientifiques, développer des collaborations internationales et échanger sur les perspectives futures de la recherche et de l’innovation dans ces domaines stratégiques.

Les articles acceptés et présentés lors de la conférence seront publiés dans les actes officiels de la conférence et soumis à la bibliothèque numérique IEEE Xplore®.

Université Évry Paris-Saclay 23 Bd François Mitterrand, 91000 Évry-Courcouronnes Évry-Courcouronnes 91000 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ieee-arm.org/ »}]

L’Université Évry Paris-Saclay accueillera IEEE ARM 2026 du 21 au 23 juillet 2026, conférence internationale dédiée à la robotique, la mécatronique et aux systèmes intelligents. Conférence