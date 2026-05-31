Conférence Thérapies Innovantes et Combinatoires, Salle des lumières – Bibliothèque universitaire, Évry-Courcouronnes

Conférence Thérapies Innovantes et Combinatoires Jeudi 2 juillet, 10h00 Salle des lumières – Bibliothèque universitaire Essonne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-02T10:00:00+02:00 – 2026-07-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-02T10:00:00+02:00 – 2026-07-02T17:00:00+02:00

L’innovation thérapeutique est un enjeu de santé publique. Elle doit répondre à l’urgence de traiter la pluralité des pathologies humaines mais aussi de prendre en compte les spécificités des populations touchées. Les maladies neuromusculaires illustrent cette complexité par la variété des tissus touchés, des causes et de l’âge d’apparition des symptômes, bien qu’elles affectent toutes la fonction motrice. Concevoir des traitements adaptés à chacune représente un défi scientifique, technologique et économique.

Les progrès des connaissances sur ces pathologies hétérogènes ouvrent des perspectives fondées sur des approches pharmacologiques, cellulaires, génétiques et physiothérapeutiques dont la mise en œuvre croisée et/ou combinée pourrait s’avérer très prometteuse.

Cette journée d’échanges scientifiques fera le point sur ces avancées et discutera de l’évolution des stratégies thérapeutiques avec des spécialistes de la recherche pré-clinique et clinique, et des biotechs du secteur. Elle soulèvera les questions du potentiel et du déploiement des approches combinatoires.

Au programme

Session 1 : Maladies neurodégénératives

Session 2 : Neuropathies et maladies de la jonction neuromusculaire

Session 3 : Myopathies

Table ronde : Quelles sont les avancées concernant le potentiel des thérapies combinatoires ? Comment parvenir à les mettre en œuvre ?

Salle des lumières – Bibliothèque universitaire 2 rue André Lalande 91000 Évry-Courcouronnes Évry-Courcouronnes 91000 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.genopole.fr/temps-forts/agenda/conf-therapies-combinatoires5/ »}]

Genopole, l’Université Évry Paris-Saclay et le LBEPS vous invitent à la 5e édition de la conférence sur les thérapies innovantes et combinatoires. Conférence