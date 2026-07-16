Conférence / Journée d’étude « Mémoires de lagune », Musée Narbo Via, Narbonne

Informations pratiques

Conférence / Journée d’étude « Mémoires de lagune » Samedi 19 septembre, 10h30 Musée Narbo Via Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion de ses 5 ans, Narbo Via ouvre grand ses portes pendant les Journées européennes du patrimoine.

Le musée vous invite à découvrir 2 000 ans d’histoire autour des étangs narbonnais, des ports antiques à la vie lagunaire d’aujourd’hui.

Tables rondes, mini-conférences et projection mettront à l’honneur les grands témoins de la lagune, offrant un regard sensible sur les paysages et leurs transformations.

Tout le programme est à retrouver sur narbovia.fr.

De 12h30 à 17h : NarboMobile dans les jardins du musée.

Musée Narbo Via 2 Avenue André Mecle, 11100 Narbonne, France Narbonne 11100 Aude Occitanie 0468902890 https://narbovia.fr Situé à l’entrée Est de la ville et le long du canal de la Robine, le musée Narbo Via démultiplie les expériences de visite, par le biais d’une programmation culturelle variée : visites-découvertes des 1.000 œuvres et objets du parcours permanent, expositions temporaires, ateliers, projections de films, nocturnes festives, découvertes des coulisses et des réserves du musée, visites des chantiers de fouille sur le territoire… Ses jardins, avec ses événements et spectacles de plein-air, sa librairie-boutique et son restaurant parachèvent la vocation de ce lieu de vie ouvert sur la ville. Stationnement sur le parking de l’Arena ou du Théâtre-Narbo Via, puis accès piéton jusqu’au musée. Des places PMR et un dépose-bus sont disponibles devant l’entrée du Musée.

À l’occasion de ses 5 ans, Narbo Via ouvre grand ses portes pendant les journée du patrimoine et vous invite à la découverte de 2 000 ans d’histoire autour des étangs narbonnais, des ports antiques à…

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