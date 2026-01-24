CONFÉRENCE JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU Parc du Casino Bagnères-de-Luchon

CONFÉRENCE JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU

Parc du Casino PAVILLON NORMAND Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Début : 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21 17:00:00

2026-03-21

Avec Pierre René, glaciologue Héritage de la déglaciation pyrénéenne et Philippe Baran, expert en hydroécologie Les défis de l’eau, aujourd’hui et demain .

La Journée mondiale de l’eau est une célébration des Nations Unies qui met l’accent sur l’importance de l’eau douce. Cette journée célèbre l’eau et sensibilise à la situation des 2,2 milliards de personnes qui vivent sans accès à de l’eau salubre.

Organisée par les associations Soroptimist Luchon-Comminges en partenariat avec La Truite Luchonnaise, Moraine et la mairie de Luchon. .

Parc du Casino PAVILLON NORMAND Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie jpcau31@aol.com

English :

With Pierre René, glaciologist The legacy of Pyrenean deglaciation and Philippe Baran, hydroecology expert The challenges of water, today and tomorrow .

