SUN RUN BIKE Bagnères-de-Luchon

samedi 9 mai 2026.

SUN RUN BIKE

Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Début : 2026-05-09 06:00:00

fin : 2026-05-09 20:00:00

2026-05-09

Deux épreuves chronométrées un trail et un chrono vélo.

Chaque arrivée se fait au sommet d’un col mythique, là où le soleil vous attend.

Le cumul de vos deux performances établira votre classement final.

LE TRAIL

Un départ sous les étoiles, le coup d’envoi est donné tôt, très tôt… en pleine nuit. Frontale vissée sur la tête, vous partez pour une dizaine de kilomètres d’ascension vers le sommet d’un col.

Le défi arriver avant le soleil, quelle que soit votre performance, la récompense sera au rendez-vous un petit-déjeuner face aux rayons naissants qui embrasent les Pyrénées.

Une journée pour souffler Après l’effort, place à la récupération. La journée vous appartient en famille ou entre amis, profitez des activités et découvertes offertes par nos partenaires locaux, au cœur d’un territoire exceptionnel.

LE VÉLO

Le défi vélo au crépuscule, en fin d’après-midi, place au contre-la-montre individuel. Seul face à la pente, vous affrontez une montée mythique d’une quinzaine de kilomètres.

Vous prendrez le départ sous la lumière du jour, mais il faudra tenir le rythme pour atteindre le sommet à temps et contempler le coucher du soleil.

Un moment suspendu Au sommet, la remise des récompenses se fera dans un décor grandiose, face aux montagnes embrasées par les derniers rayons.

La journée s’achèvera dans la convivialité, autour du verre de l’amitié.

Pour tous les passionnés

L’épreuve est ouverte à toutes et à tous, y compris aux vélos à assistance électrique.

Envie de partager l’aventure ? Participez en équipe un(e) traileur(se) et un(e) cycliste, pour une expérience sportive à deux. .

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie contact@sunrunbike.com

English :

Two timed events: a trail and a bike time trial.

Each finish takes place at the summit of a legendary mountain pass, where the sun awaits you.

The total of your two performances will determine your final ranking.

German :

Zwei Wettkämpfe mit Zeitmessung: ein Trail und ein Radrennen.

Jede Ankunft erfolgt auf dem Gipfel eines mythischen Passes, wo die Sonne auf Sie wartet.

Die Summe Ihrer beiden Leistungen bestimmt Ihre endgültige Platzierung.

Italiano :

Due eventi cronometrati: un trail e una prova a tempo in bicicletta.

Ogni arrivo è in cima a un leggendario passo di montagna, dove il sole vi aspetta.

La somma delle due prestazioni determinerà la vostra classifica finale.

Espanol :

Dos pruebas cronometradas: un trail y una contrarreloj en bicicleta.

Cada meta se encuentra en la cima de un puerto de montaña legendario, donde el sol te espera.

El total de tus dos actuaciones determinará tu clasificación final.

