Bagnères-de-Luchon

TOUR AUTO 2026

PLACE GABRIEL ROUY Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 06:30:00

fin : 2026-05-08 13:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Profitez d’un moment unique avec le passage de magnifiques voitures de collection exceptionnelles (Ferrari, Porsche, Jaguar…) et de compétitions lors des épreuves de notre territoire.

7h Spéciale dans le col des Ares depuis Antichan de Frontignes.

A partir de 9h50 Luchon Place Gabriel Rouy

Etape Toulouse Pau

Le Tour Auto est considéré par les spécialistes comme étant la plus grande épreuve Sportive automobile de toute l’Europe sinon du monde entier.

Cela représente 220 à 250 équipages avec des voitures de compétition des années 70.

Sont présent un certain nombre de pilotes de rallye et d’anciens pilotes de F1. .

PLACE GABRIEL ROUY Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Enjoy a unique moment with the passage of exceptional classic cars (Ferrari, Porsche, Jaguar…) and competitions in our region.

7am: Special stage on the Col des Ares from Antichan de Frontignes.

From 9.50 am: Luchon Place Gabriel Rouy

L’événement TOUR AUTO 2026 Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-04-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE