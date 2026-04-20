TALENTS DE FEMMES Place Richelieu Bagnères-de-Luchon
TALENTS DE FEMMES Place Richelieu Bagnères-de-Luchon dimanche 10 mai 2026.
Bagnères-de-Luchon
TALENTS DE FEMMES
Place Richelieu Complexe du Casino Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 19:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Exposition d’œuvres remarquables d’artistes locales ainsi que de produits artisanaux, de créations culinaires et culturelles confectionnées par les femmes de la région. Organisée par le club Soroptimist.
La huitième édition de cette exposition est dédiée à célébrer le génie et l’expertise des femmes dans une multitude de domaines incluant l’art, l’artisanat, la culture, et la gastronomie.
Tombola 2€.
Restauration rapide. .
Place Richelieu Complexe du Casino Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie jpcau31@aol.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition of remarkable works by local artists, as well as handicrafts, culinary and cultural creations by local women. Organized by the Soroptimist Club.
L’événement TALENTS DE FEMMES Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-04-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
