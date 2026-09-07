[Conférence] JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE PAS SANS ELLES « Les Matrimoines Caribéens, on en parle… », Saint-Pierre Martinique, Saint-Pierre

Informations pratiques

[Conférence] JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE PAS SANS ELLES « Les Matrimoines Caribéens, on en parle… » 19 et 20 septembre Saint-Pierre Martinique Martinique

Entrée libre / Plus d’infos : 0696 17 64 34

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00

Saint-Pierre Martinique Nord Martinique Saint-Pierre 97250 Martinique Martinique

Découvrez les personnalités qui viendront partager leurs connaissances, leurs parcours et leurs réflexions autour de cette thématique : George ARNAULD, Dominique BERTHET, Nicole CAGE…etc