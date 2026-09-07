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[Conférence] JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE PAS SANS ELLES « Les Matrimoines Caribéens, on en parle… », Saint-Pierre Martinique, Saint-Pierre

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Pierre Martinique · Saint-Pierre

[Conférence] JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE PAS SANS ELLES « Les Matrimoines Caribéens, on en parle… », Saint-Pierre Martinique, Saint-Pierre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Saint-Pierre Martinique
Adresse
Nord Martinique
Ville
97250 Saint-Pierre
Département
Martinique
Tarif
Entrée libre / Plus d'infos : 0696 17 64 34

[Conférence] JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE PAS SANS ELLES « Les Matrimoines Caribéens, on en parle… » 19 et 20 septembre Saint-Pierre Martinique Martinique

Entrée libre / Plus d’infos : 0696 17 64 34

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00

Saint-Pierre Martinique Nord Martinique Saint-Pierre 97250 Martinique Martinique
Découvrez les personnalités qui viendront partager leurs connaissances, leurs parcours et leurs réflexions autour de cette thématique : George ARNAULD, Dominique BERTHET, Nicole CAGE…etc

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