EXPOSITION «Monuments Historiques de Saint-Pierre», Médiathèque Barquissau, Saint-Pierre

Informations pratiques

EXPOSITION «Monuments Historiques de Saint-Pierre» 18 et 19 septembre Médiathèque Barquissau La Réunion

Accès libre – Informations au 0262 32 62 18 – Expo accessible aux enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T07:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Par Saint-Pierre Patrimoine, pôle du service culturel de Saint-Pierre

Cette exposition met en lumière les 31 sites classés ou inscrits au titre des monuments historiques qui jalonnent le territoire de Saint-Pierre. Ce patrimoine architectural, à la fois riche et diversifié, est l’héritage d’un passé façonné d’abord par la culture du café au XVIIIe siècle, puis par celle de la canne à sucre au XIXe siècle. Grandes villas créoles, vestiges industriels, lieux de culte et bâtiments publics témoignent d’un passé colonial dont les origines remontent à l’époque de la Compagnie des Indes. Ces sites figurent parmi les plus anciens et les plus remarquables de La Réunion, et font depuis plusieurs années l’objet d’une attention particulière de la part de la commune et de l’État, dans une volonté affirmée de préservation et de valorisation.

À travers cette exposition, le public est invité à redécouvrir ces témoins du temps, porteurs de mémoire et d’identité collective.

Médiathèque Barquissau 7 rue du collège arthur Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion 0262 32 62 50 https://mediatheque.saintpierre.re/ Le bâtiment principal de la médiathèque Barquissau se situe en milieu de parcelle. Il donne d’un côté sur la Rue des Bons Enfants et de l’autre sur la petite rue du collège Arthur qui joint deux rues très commerçantes : la rue Victor le Vigoureux (ancienne rue du canal Saint-Etienne) et la rue François de Mahy. Il semble que le bâtiment ait aussi servi d’entrepôt à la Compagnie des Indes Orientales jusqu’au début du 19ème siècle. On y stockait alors café, riz, maïs, orge, coton, indigo, vanille, ylang-ylang, … Les travaux ont probablement démarré vers 1760 pour être achevés en 1765. L’édifice est alors la maison du Commandant, le Sieur Gabriel Dejean, à la tête des quartiers de Saint-Pierre depuis 1736. La maison sera cité en tant que « Vieux Gouvernement » dans un ouvrage de Jules Hermann : « édifice à trois étages qui a servi à l’éducation de la jeunesse ». Effectivement, en 1815 le bâtiment est transformé en collège pour les « frères Lazaristes ». Il fut ensuite laïcisé par arrêté du Gouverneur Samary le 2 juillet 1901 et est devenu propriété communale en 1904. Connus sous le

nom d’Ecole des Garçons, le bâtiment ferma ses portes en 1972 et fut désaffecté pendant prés de deux ans. Par délibération du Conseil Municipal en date du 8 février 1974, Il fut mis à disposition du 2ème RPIMA pour servir d’infirmerie. Dans le même temps la mairie fit aménager une salle de classe pour permettre de dispenser les cours de droit (préparation à la capacité en droit) et la formation du personnel de mairie.

En 1983, l’ancien collège se transforme en bibliothèque. Les architectes Saint-Pierrois Bertin-Lebeigle et Pihoué restaurent l’ancienne bâtisse pendant deux ans. Ils font refaire les menuiseries, réparent le grand escalier en tamarin et recouvrent le toit en bardeaux. Ils rajoutent aussi un nouveau bâtiment, facsimilé de l’ancien sur la partie ouest du terrain.

Par Saint-Pierre Patrimoine, pôle du service culturel de Saint-Pierre

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