EXPOSITION COLLECTIVE « TOURBILLONS » AU CRÉOLE ARTS CAFÉ, Saint-Pierre Martinique, Saint-Pierre

Informations pratiques

EXPOSITION COLLECTIVE « TOURBILLONS » AU CRÉOLE ARTS CAFÉ 11 septembre – 1 octobre Saint-Pierre Martinique Martinique

plus d’infos : 0596 97 67 87

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T00:00:00+02:00 – 2026-09-12T05:59:00+02:00

Fin : 2026-10-01T16:00:00+02:00 – 2026-10-01T21:00:00+02:00

Saint-Pierre Martinique Nord Martinique Saint-Pierre 97250 Martinique Martinique

Venez découvrir nos univers, nos regards et nos créations autour d’un même espace de partage. Le vernissage aura lieu le vendredi 11 septembre à partir de 18h00.