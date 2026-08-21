Exposition « Saint-Pierre des années 1950-1960 », Maison Orré, Saint-Pierre

Informations pratiques

Exposition « Saint-Pierre des années 1950-1960 » 19 et 20 septembre Maison Orré La Réunion

Accès libre – Dans les jardins de la maison Orré

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Par Saint-Pierre Patrimoine

Une exposition produite grâce à des collectionneurs privés de Saint-Pierre et d’ailleurs. Ces vieilles photos en couleur, c’est la nostalgie du temps « lontan », une vie pas si facile pour beaucoup d’entre nous mais pleine de bons souvenirs également !

Maison Orré 50 rue Désiré Barquisseau 97410 SAINT-PIERRE Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion https://taaf.fr/collectivites/le-prefet-administrateur-superieur/ La maison Orré est la résidence du préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, à Saint Pierre de La Réunion. Elle est inscrite en totalité au titre des monuments historiques depuis le 22 octobre 1998.

Une exposition produite grâce à des collectionneurs privés de Saint-Pierre et d’ailleurs

Cliché Pascal Laude