Visite découverte du Jardin Forêt de l’Ilet du Centre, Ilet du Centre, Saint-Pierre

Informations pratiques

Visite découverte du Jardin Forêt de l’Ilet du Centre 19 et 20 septembre Ilet du Centre La Réunion

Visite gratuite mais places limitées à 20 personnes – Lieu de RDV confirmée lors de la réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T08:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T07:00:00+02:00 – 2026-09-20T08:30:00+02:00

Partez à la rencontre d’un véritable écrin de verdure au cœur de la ville. Ce havre de fraîcheur abrite de nombreuses espèces endémiques et offre un regard original sur la richesse végétale et paysagère réunionnaise.

Une balade conviviale et enrichissante pour découvrir autrement la nature en milieu urbain.

Guidée par Michel Reynaud, architecte paysagiste, écologue et concepteur du projet. Passionné de plantes endémiques, il vous invite à porter un autre regard sur la richesse végétale de La Réunion.

Ilet du Centre 139 rue François Isautier Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion [{« type »: « phone », « value »: « 0262 32 62 08 »}, {« type »: « email », « value »: « valorisation.patrimoine@saintpierre.re »}]

Partez à la rencontre d’un véritable écrin de verdure au cœur de la ville.

© Michel Reynaud