Exposition « Mémoires lumineuses – Saint-Pierre, d’hier à aujourd’hui », Centre de ressources Pierre Macquart, Saint-Pierre

Informations pratiques

Exposition « Mémoires lumineuses – Saint-Pierre, d’hier à aujourd’hui » 19 et 20 septembre Centre de ressources Pierre Macquart La Réunion

Gratuit – Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

À travers une scénographie poétique et immersive, Mémoires lumineuses invite le public à redécouvrir Saint-Pierre, son histoire, ses habitants et ses paysages. Des photographies anciennes, des vues urbaines et des portraits surgissent de l’obscurité grâce à la technique de la lithophanie. Imprimées en relief sur des supports translucides, les images se révèlent progressivement sous l’effet de la lumière. Elles prennent place dans des cadres, des mosaïques et des boîtes lumineuses en trois dimensions, créant un dialogue entre patrimoine, mémoire et création contemporaine.

Au centre de l’exposition, une installation composée de cubes lumineux évoque une ville en mouvement, faite de fragments d’architecture, de scènes de rue et de souvenirs individuels. Chaque visage, chaque bâtiment et chaque paysage témoigne d’une époque et raconte une part de l’identité saint-pierroise. Entre ombre et lumière, passé et présent, Mémoires lumineuses propose une expérience sensible et accessible à tous. Une invitation à regarder autrement les archives, à faire revivre les figures du passé et à mesurer la richesse du patrimoine transmis jusqu’à aujourd’hui.

Centre de ressources Pierre Macquart 1 rue de la gendarmerie 97410 Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion

À travers une scénographie poétique et immersive, Mémoires lumineuses invite le public à redécouvrir Saint-Pierre, son histoire, ses habitants et ses paysages.

© Emergences OI