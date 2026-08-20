Jeu Kapla, pour découvrir l’architecture autrement, Centre de ressources Pierre Macquart, Saint-Pierre

Informations pratiques

Jeu Kapla, pour découvrir l’architecture autrement 19 et 20 septembre Centre de ressources Pierre Macquart La Réunion

Accès libre – Esplanade du centre de ressources Pierre Macquart (avant l’entrée de la salle Le Kervéguen)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Un atelier ludique pour découvrir l’architecture autrement.

Centre de ressources Pierre Macquart 1 rue de la gendarmerie 97410 Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion

Un atelier ludique pour découvrir l’architecture autrement.

SC Ville de Saint-Pierre