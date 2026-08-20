Jeu Kapla, pour découvrir l’architecture autrement, Centre de ressources Pierre Macquart, Saint-Pierre
samedi 19 septembre 2026 · Centre de ressources Pierre Macquart · Saint-Pierre
Informations pratiques
Jeu Kapla, pour découvrir l’architecture autrement 19 et 20 septembre Centre de ressources Pierre Macquart La Réunion
Accès libre – Esplanade du centre de ressources Pierre Macquart (avant l’entrée de la salle Le Kervéguen)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Un atelier ludique pour découvrir l’architecture autrement.
Centre de ressources Pierre Macquart 1 rue de la gendarmerie 97410 Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion
Un atelier ludique pour découvrir l’architecture autrement.
SC Ville de Saint-Pierre
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