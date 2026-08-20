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Jeu Kapla, pour découvrir l’architecture autrement, Centre de ressources Pierre Macquart, Saint-Pierre

samedi 19 septembre 2026 · Centre de ressources Pierre Macquart · Saint-Pierre

Jeu Kapla, pour découvrir l’architecture autrement, Centre de ressources Pierre Macquart, Saint-Pierre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Centre de ressources Pierre Macquart
Adresse
1 rue de la gendarmerie 97410
Ville
97410 Saint-Pierre
Département
La Réunion
Tarif
Accès libre - Esplanade du centre de ressources Pierre Macquart (avant l'entrée de la salle Le Kervéguen)

Jeu Kapla, pour découvrir l’architecture autrement 19 et 20 septembre Centre de ressources Pierre Macquart La Réunion

Accès libre – Esplanade du centre de ressources Pierre Macquart (avant l’entrée de la salle Le Kervéguen)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Un atelier ludique pour découvrir l’architecture autrement.

Centre de ressources Pierre Macquart 1 rue de la gendarmerie 97410 Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion
Un atelier ludique pour découvrir l’architecture autrement.

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