Animations et jeux pour les enfants – « Je m’amuse et j’apprends mon histoire », Maison Orré, Saint-Pierre

Informations pratiques

Animations et jeux pour les enfants – « Je m’amuse et j’apprends mon histoire » 19 et 20 septembre Maison Orré La Réunion

Accès libre – à l’arrière de la maison Orré

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Le pôle patrimoine du service culturel a conçu trois jeux ludiques et pédagogiques à destination des enfants :

– Une frise historique à colorier réalisée en collaboration avec la rédaction du magazine jeunesse Babook dont l’objectif est de permettre aux jeunes et moins jeunes de mieux connaître notre patrimoine de manière ludique.

– Un jeu des 7 familles Patrimoine insolite pour mettre en valeur les différents patrimoine de la ville autour des créations de la jeune artiste Edith Denizart.

– Un jeu de l’oie géant mettant en lumière l’histoire de La Réunion et de Saint-Pierre.

Maison Orré 50 rue Désiré Barquisseau 97410 SAINT-PIERRE Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion https://taaf.fr/collectivites/le-prefet-administrateur-superieur/ La maison Orré est la résidence du préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, à Saint Pierre de La Réunion. Elle est inscrite en totalité au titre des monuments historiques depuis le 22 octobre 1998.

Le pôle patrimoine du service culturel a conçu trois jeux ludiques et pédagogiques à destination des enfants.

SC – Ville de Saint-Pierre