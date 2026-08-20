Animations et jeux pour les enfants – « Je m’amuse et j’apprends mon histoire », Maison Orré, Saint-Pierre
samedi 19 septembre 2026 · Maison Orré · Saint-Pierre
Informations pratiques
Animations et jeux pour les enfants – « Je m’amuse et j’apprends mon histoire » 19 et 20 septembre Maison Orré La Réunion
Accès libre – à l’arrière de la maison Orré
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Le pôle patrimoine du service culturel a conçu trois jeux ludiques et pédagogiques à destination des enfants :
– Une frise historique à colorier réalisée en collaboration avec la rédaction du magazine jeunesse Babook dont l’objectif est de permettre aux jeunes et moins jeunes de mieux connaître notre patrimoine de manière ludique.
– Un jeu des 7 familles Patrimoine insolite pour mettre en valeur les différents patrimoine de la ville autour des créations de la jeune artiste Edith Denizart.
– Un jeu de l’oie géant mettant en lumière l’histoire de La Réunion et de Saint-Pierre.
Maison Orré 50 rue Désiré Barquisseau 97410 SAINT-PIERRE Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion https://taaf.fr/collectivites/le-prefet-administrateur-superieur/ La maison Orré est la résidence du préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, à Saint Pierre de La Réunion. Elle est inscrite en totalité au titre des monuments historiques depuis le 22 octobre 1998.
Le pôle patrimoine du service culturel a conçu trois jeux ludiques et pédagogiques à destination des enfants.
SC – Ville de Saint-Pierre
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