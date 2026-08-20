Jeu de l’oie géant par Saint-Pierre Patrimoine et Babook, Centre de ressources Pierre Macquart, Saint-Pierre

Informations pratiques

Jeu de l’oie géant par Saint-Pierre Patrimoine et Babook 19 et 20 septembre Centre de ressources Pierre Macquart La Réunion

Accès libre – Esplanade du centre de ressources Pierre Macquart (avant l’entrée de la salle Le Kervéguen)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Ce jeu met en en lumière l’histoire de La Réunion. Rassurez-vous les parents, vous pourrez aussi y jouer !

Saint-Pierre Patrimoine a imaginé une version spectaculaire et interactive du traditionnel jeu de l’oie : un jeu de l’oie géant, conçu pour apporter une expérience ludique et conviviale aux petits comme aux grands. Ce jeu monumental, installé en extérieur, transforme l’aire de jeu en un véritable terrain d’aventure où les participants, par équipes ou individuellement, avancent de case en case en fonction des dés lancés, tout en rencontrant des défis amusants et des événements surprenants à chaque étape.

Centre de ressources Pierre Macquart 1 rue de la gendarmerie 97410 Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion

Ce jeu met en en lumière l’histoire de La Réunion.

Cliché Pascal Laude