Visite guidée «Le jardin de la Maison Orré, inscrite au titre des Monuments Historiques depuis 1998», Maison Orré, Saint-Pierre

Informations pratiques

Visite guidée «Le jardin de la Maison Orré, inscrite au titre des Monuments Historiques depuis 1998» 19 et 20 septembre Maison Orré La Réunion

Gratuit – Inscription sur place à l’accueil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Visite guidée avec un guide conférencier agréé par le Ministère de la Culture

Visite libre ou commentée des jardins de la Maison Orré, résidence de la préfète administratrice supérieure des Terres australes et antarctiques françaises (Taaf).

Parties visitables : jardins, longère, varangue et rez de chaussée (traversée). Visites toutes les 30 minutes par groupe de 20 personnes maximum.

Maison Orré 50 rue Désiré Barquisseau 97410 SAINT-PIERRE Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion https://taaf.fr/collectivites/le-prefet-administrateur-superieur/ La maison Orré est la résidence du préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, à Saint Pierre de La Réunion. Elle est inscrite en totalité au titre des monuments historiques depuis le 22 octobre 1998.

Visite des jardins de la Maison Orré, résidence de la préfète des TAAF.

Cliché Pascal Laude