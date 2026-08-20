Circuit « Les Belles Créoles de Saint-Pierre », Jardin de l’hôtel de ville de Saint-Pierre, Saint-Pierre

Informations pratiques

Circuit « Les Belles Créoles de Saint-Pierre » 19 et 20 septembre Jardin de l’hôtel de ville de Saint-Pierre La Réunion

Réservation obligatoire – Places limitées – Lieu de RDV donné lors de la réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T08:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Avec un guide conférencier agréé par le ministère de la culture

Visite guidée en ville entre les jardins de la maison Orré et la maison Vasseur en passant par les maisons Adam de Villiers, Saint-Charles, Frappier de Montbenoit, Bassoul et Motais de Narbonne. Au programme, découverte historique, lecture de façades, et caractéristiques de l’architecture des maisons créoles du XVIIIème et du XIXème siècle.

Jardin de l’hôtel de ville de Saint-Pierre Rue Méziaire Guignard Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion [{« type »: « phone », « value »: « 0262 32 62 08 »}, {« type »: « email », « value »: « valorisation.patrimoine@saintpierre.re »}] L’aménagement de la place se trouvant devant l’hôtel de ville s’opère vers 1861-1862. Le jardin compte des monuments commémoratifs et symboliques, dont un élément central : une fontaine portant la signature du fondeur Barbezat, ainsi qu’une statue de François de Mahy, un monument aux morts et un buste de Méziaire Guignard. Parkings tout autour en centre-ville

Avec un guide conférencier agréé par le ministère de la culture

© Cliché P. Laude