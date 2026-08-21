Bilan des recherches archéologiques dans les hauts de l’île, Médiathèque Barquissau, Saint-Pierre

Informations pratiques

Bilan des recherches archéologiques dans les hauts de l’île Vendredi 18 septembre, 18h00 Médiathèque Barquissau La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Que racontent les vestiges enfouis dans les Hauts de La Réunion ? À partir des recherches archéologiques menées ces dernières années, Anne-Laure Dijoux nous invite à découvrir un pan encore méconnu de l’histoire de l’île. Sites oubliés, traces d’occupations anciennes, objets et indices laissés dans le paysage permettent aujourd’hui de mieux comprendre celles et ceux qui ont vécu, circulé ou trouvé refuge dans ces territoires. Une plongée passionnante au cœur des découvertes qui renouvellent notre connaissance des Hauts réunionnais.

Médiathèque Barquissau 7 rue du collège arthur Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion 0262 32 62 50 https://mediatheque.saintpierre.re/ Le bâtiment principal de la médiathèque Barquissau se situe en milieu de parcelle. Il donne d’un côté sur la Rue des Bons Enfants et de l’autre sur la petite rue du collège Arthur qui joint deux rues très commerçantes : la rue Victor le Vigoureux (ancienne rue du canal Saint-Etienne) et la rue François de Mahy. Il semble que le bâtiment ait aussi servi d’entrepôt à la Compagnie des Indes Orientales jusqu’au début du 19ème siècle. On y stockait alors café, riz, maïs, orge, coton, indigo, vanille, ylang-ylang, … Les travaux ont probablement démarré vers 1760 pour être achevés en 1765. L’édifice est alors la maison du Commandant, le Sieur Gabriel Dejean, à la tête des quartiers de Saint-Pierre depuis 1736. La maison sera cité en tant que « Vieux Gouvernement » dans un ouvrage de Jules Hermann : « édifice à trois étages qui a servi à l’éducation de la jeunesse ». Effectivement, en 1815 le bâtiment est transformé en collège pour les « frères Lazaristes ». Il fut ensuite laïcisé par arrêté du Gouverneur Samary le 2 juillet 1901 et est devenu propriété communale en 1904. Connus sous le

nom d’Ecole des Garçons, le bâtiment ferma ses portes en 1972 et fut désaffecté pendant prés de deux ans. Par délibération du Conseil Municipal en date du 8 février 1974, Il fut mis à disposition du 2ème RPIMA pour servir d’infirmerie. Dans le même temps la mairie fit aménager une salle de classe pour permettre de dispenser les cours de droit (préparation à la capacité en droit) et la formation du personnel de mairie.

En 1983, l’ancien collège se transforme en bibliothèque. Les architectes Saint-Pierrois Bertin-Lebeigle et Pihoué restaurent l’ancienne bâtisse pendant deux ans. Ils font refaire les menuiseries, réparent le grand escalier en tamarin et recouvrent le toit en bardeaux. Ils rajoutent aussi un nouveau bâtiment, facsimilé de l’ancien sur la partie ouest du terrain.

Que racontent les vestiges enfouis dans les Hauts de La Réunion ?

© Anne-Laure Dijoux