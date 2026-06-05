Exposition « Tromelin, l’île des esclaves oubliés », Maison Orré, Saint-Pierre

Informations pratiques

Exposition « Tromelin, l’île des esclaves oubliés » 19 et 20 septembre Maison Orré La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

En 1761, des esclaves malgaches abandonnés sur l’île Tromelin survivent 15 ans dans l’isolement. Cette exposition vous invite à découvrir leur histoire et les fouilles archéologiques menées entre mémoire, science et émotion.

Maison Orré 50 rue Désiré Barquisseau 97410 SAINT-PIERRE Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion https://taaf.fr/collectivites/le-prefet-administrateur-superieur/ La maison Orré est la résidence du préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, à Saint Pierre de La Réunion. Elle est inscrite en totalité au titre des monuments historiques depuis le 22 octobre 1998.

En 1761, des esclaves malgaches abandonnés sur l’île Tromelin survivent 15 ans dans l’isolement. Cette exposition vous invite à découvrir leur histoire et les fouilles archéologiques menées entre et…

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